Olay, Serik ilçesine bağlı Eskiyörük Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker eğlencesi sırasında bir maganda tabancasıyla peş peşe ateş etti. O sırada kurşunlardan biri, alanda davetli olarak bulunan Abdullah K.’ya isabet etti. Bir anda yere yığılan Abdullah K.’yı gören diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan yaralanan Abdullah K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, buradan Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Jandarma ekipleri, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlatırken, şüpheli Adem Y. olay sonrası görgü tanıklarının ifadesinden sonra yakalanıp gözaltına alındı. Yaralanan Abdullah K.’nın Serik Belediyesinde zabıta olarak görev yaptığı öğrenildi.