Yangın, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi Ulukapı kavşağında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın çatı katında başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yangının meydana geldiği yerde yolu trafiğe kapatırken, diğer ekipler de çevrede gerekli önlemleri aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen çatıdaki yanıcı izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın güçlükle söndürüldü.

Çatıda gün ısı tamiratı sırasında kaynak yapıldığı esnada çıktığı iddia edilen yangında, çatı katında bulunan 2 daire büyük ölçüde zarar gördü.

ATT binadan çıkardığı kediyi bırakmadı

Yangın sırasında binada mahsur kalanların olma ihtimaline karşı binayı kontrol eden 112 sağlık ekibinde görevli acil tıp teknisyeni (ATT), binada bularak dışarı çıkardığı kediyi bir an bile kucağından bırakmazken, görevinin bitmesinin ardından sahibine teslim etti.

Bina sakinlerinden bazılarının yangın sırasında gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlenirken, yakınları tarafından teselli edildiler.