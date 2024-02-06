Yangın, dün akşam saatlerinde Şekerhane Mahallesi Alaiye Caddesi’ndeki Kaçmaz Apartmanı B Blok’un dördüncü katında meydana geldi. Apartmanın en üst katındaki dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Daire içinde alevlerin yükseldiğini gören annenin ve iki çocuğunun kendilerini dışarı attığı öğrenilirken, ekipler, güvenlik amaçlı apartmanın bulunduğu caddenin bir tarafını kapattı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangında herhangi bir can kaybı olmadı. Dairenin bir bölümünde maddi hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin kontrolleri sonrasında caddenin kapatılan kısmı tekrar trafiğe açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.