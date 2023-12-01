Yangın, saat 13.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3002 Sokak üzerindeki 2 katlı bir apartmanın bodrum katında çıktı. Bodrumda başlayan yangından yükselen dumanlar bina içine doldu. Dumanların daire içine girmeye başlamasıyla babaanne Zeynep Aktaş ve torunu Dilek Aktaş kendilerini balkona attı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye bir taraftan bodrumdaki yangına müdahale ederken, diğer taraftan balkondan 2 kişiyi tahliye etmek için merdiven açtı. İtfaiye merdiven yardımıyla önce torunu, ardından babaanneyi dikkatli şekilde tahliye etti. Torunun, babaannesinin ilaç poşetini de elinden bırakmadığı görüldü. Ambulansa alınan Zeynep Aktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler yangını söndürerek bina içindeki dumanı tahliye etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)