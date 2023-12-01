Kaza, Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. G.A (36) idaresindeki 07 NTE motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan V.D. (27) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Yaralılardan G.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. V.D’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAYNAK: Alanya Postası