Alınan bilgiye göre, Aksu Fen Lisesi 12. sınıf öğrencisi Sadullah Eren Çiloğlu (17), 21 Ocak tarihinde gece karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizinden hastanede yaşamını yitirdiği belirlenen gencin cenazesi, ertesi gün Döşemealtı Nebiler Mezarlığına defnedilmek üzere morgdan yakınları tarafından alındı. Sınıf arkadaşının cenazesine katılmak için Aksu'dan tramvaya binen Aysel Betül Karakaş (17), defin işlemleri gerçekleştikten sonra dönüşe geçti. Mezarlıktan tam ayrıldığı sırada karşıdan karşıya geçmekte olan Karakaş'a, F. T'nin ((59) kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle önce aracın ön camına ardından yola savrulan Karakaş ağır yaralandı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç kız, 1 haftalık yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybetti. Yakınları tarafından cenazesi teslim alınan Aysel, Aksu ilçesi Cihadiye mezarlığına defnedilirken, sürücü F. T. ise serbest bırakıldı.

“O arkadaşını çok seviyordu”

Kızının sürekli ders çalıştığını ve boş vakitlerinde de işinde kendisine yardımcı olduğunu belirten baba Atilla Karakaş, olay gününü ise şu sözlerle anlattı: "Sınıfından bir arkadaşı kalp krizi nedeniyle vefat ediyor. Aysel de o arkadaşını çok seviyordu. Cenazesine katılmak istiyordu ve tramvaya bıraktım. Tüm okul katılmış. Defin bittikten sonra karşıdan karşıya geçerken bir araç çarpmış. Kızım yaya geçidine 50 metre uzaklıkta karşıya geçiyormuş. Sürücü kızıma çarpmadan yaya geçidi ikazına rağmen hızını kesmemiş. Kızım aracı görünce paniğe kapılıp geriye doğru dönüyor, araç da sağından geçip gitmek isteyince kızıma çarpıyor. Kızım havalanıp ön cama kafasını vurup yerde iki takla atıyor”.

“6 gün boyunca hastanede bankta yattım”

Kızının 1 hafta boyunca hastanede yaşam savaşı verdiğini aktaran Karakaş, “6 gün boyunca hastane bankında yattım. Her gece korkuyla yattım. Kızım Fen Lisesi'nde okuyordu. Çok büyük hayaller verdi. Benim mücadele vermemin sebebi onun hayalleriydi. Odasında hep kitaplar doluydu. Vatanını milletini seven bir insanım, bu vatana millete hizmet yetiştirecek çocuklar yetiştirmeye çalışıyordum” dedi.

“Sürücüden özür için bir telefon bile gelmedi”

Serbest bırakılan sürücünün olay sonrası kendisini özür dilemek için dahi aramadığından sitem eden acılı baba, şikayetçi olduklarını ve sürücünün ceza alması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Gücüm sadece gözyaşlarıma yetiyor”

Gözyaşı döken anne Seçgül Karakaş, “Ben yandım. Bebeğimi benden aldılar. Şoför hızını kesebilirdi en azından ama kesmemiş. Çaresizim, gücüm sadece gözyaşlarıma yetiyor. Dünyamı 3 çocuğum üzerine kurdum, bebeğimi aldılar benden” diyerek gözyaşı döktü.