Olay, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde bulunan elektronik dükkanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; iş yerine gelen Ahmet G., iş yeri sahibi Yakup Erdoğan’dan tablet almak istediğini belirterek talepte bulundu. Erdoğan, gence bakması için bir tablet verdi. Bir süre sonra Erdoğan’ın odadan dışarı çıktığını gören genç, bu sırada tableti yerine koyarak vitrinde bulunan 30 bin TL değerindeki iki telefonu alarak uzaklaştı. Telefonları vitrinde göremeyen Yakup Erdoğan, kamera görüntülerinden telefonları daha önce de dükkanına gelen kişinin çaldığını fark etti. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri kısa sürede gence ulaşarak çalınan telefonlara el koydu. Şahsın ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. İş yeri sahibi jandarma karakoluna giderek telefonlarını geri aldı.



Olayı anlatan Yakup Erdoğan, “'Tablet bakacağım' dedi, tanıdık olduğu için şüphelenmedik. Sonra en pahalı iki telefonu alarak kaçtı. Daha önce de sabıkası varmış, karakola gittik. İncekum Karakol Komutanlığı ekipleri şahsı hemen buldu, telefonlarımızı geri aldık” dedi.