Kaza, dün Antalya- Manavgat D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Antalya istikametinden gelen seyir halindeki Şakir Karakuş idaresinde ki 07 BBC 036 plakalı tur minibüsü Çolaklı Mahallesi Süral Kavşağı’nda turizm bölgesi istikametine gitmekte olan Mehmet Hanifi Sevik’in kullandığı 07 AAJ 372 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan Mehmet Hanifi Sevik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sevik'in kaza sırasında başındaki kaskın sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlatmasında etkili olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)