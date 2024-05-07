Yangın, Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Side Mahallesi 1018 Sokak'ta bulunan Anadolu Hastanesi'nin lojman olarak kullandığı 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangının başlamasıyla birlikte lojmanda kalan hastane personeli hızla lojmanı boşaltarak sokağa çıkarken, yatmak için hazırlanan personelin üzerlerinde pijamalarla sokağa çıktıkları gözlendi. Lojmanda kalan personel ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile bölgeye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Side Jandarma Karakolu, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eşyalar kullanılamaz hale geldi

Personel lojmanın 4. katında bulunan bir odada çıkan yangın, ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde diğer odalara sıçramadan söndürüldü. Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılırken, yangının çıktığı odada bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında odalardan birinde bulunan ve dumandan etkilenen kuş, lojmanda kalan bir personel tarafından koli içerisinde dışarı çıkarılırken, yangından lojmanda kalan personelden etkilenen bulunmadığı öğrenildi.