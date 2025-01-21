Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Beklenen yağışların, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına yol açabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Önlemler alınması gerektiği vurgulanırken, meteorolojik gelişmelerin sürekli takip edilmesi gerektiği ifade edildi. Güvenlik açısından açık alanlardan uzak durulması ve araç kullanırken dikkatli olunması önem taşıyor.





Kaynak: Haber Merkezi