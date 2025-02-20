2025/1 Sayılı "Denetim Faaliyetlerinin Düzenli ve Etkin Olarak Yerine Getirilmesi" konulu genelge kapsamında, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, ilgili kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Antalya Genelinde Yoğun Denetim Uygulanacak

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin belirlenen standartlara tam uyum sağlaması için titiz denetimler gerçekleştirileceğini ifade eden Vali Şahin, "2024 yılı Kasım ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte bir çalışma gerçekleştirdik ve Antalya Valiliği olarak 12 Şubat tarihinde bir genelge yayımladık. Genelge kapsamında, başta yangın denetimi olmak üzere tüm denetimlerin ilgili mevzuat çerçevesinde belirli bir düzen ve takvim içinde yapılmasına yönelik bir çalışma yaptık. Gerçekleştirilecek denetimler sadece turistik tesisleri değil; tüm kamu kurum ve kuruluşlarını, iş yerlerini, özel ve tüzel kişilere ait tüm kuruluşları ve ticari işletmeleri kapsıyor. Denetimler; iş sağlığı ve güvenliği, vergi ve mali yükümlülükler, SGK ve çalışma mevzuatı, çevre yönetimi, gıda ve hijyen standartları, ruhsatlandırma, tüketici hakları, engelli düzenlemeleri ve yangın güvenliği gibi geniş bir çerçevede yoğun bir şekilde yürütülecek.” dedi.

Kurum ve Kuruluşlarımız İş Birliği İçinde Görev Yapacak

Denetim faaliyetleri sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliği içinde çalışacağını belirten Vali Şahin, “2025 yılında ilgili kurumlarımız ile birlikte sıkı denetimler gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Kaymakamlarımızın koordinasyonunda yürütülecek olan denetim faaliyetlerine, belediyelerimiz de teknik destek sağlayacak. Böylece Antalya’mızda gıda denetiminden yangın denetimine kadar tüm denetimleri titizlikle yerine getireceğiz. Gerekli şartları ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmeyen işletme, tesis ve kurumlar hakkında yasal süreçleri başlatacağız. Vatandaşlarımızın ve Antalya’mıza gelen misafirlerimizin huzur içinde yaşamaları için elimizden gelen her gayreti göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.