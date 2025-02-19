Alanya'da temiz bir çevre için yetki sorumluluk alanlarındaki denetimlerine devam eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yere sigara izmariti atanları da yakından takip ediyor. Kentte temiz ve sağlıklı bir ortam olmasını sağlamak adına gerçekleştirilen denetimler aralıksız sürüyor. Öte yandan vatandaşların çevreyi kirletmemesi konusunda daha duyarlı olması gerektiği de vurgulanıyor.

BAŞKAN ÖZÇELİK: DENETİMLERİMİZ TAVİZSİZ DEVAM EDECEK

Çevre temizliğini korumanın herkesin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, başta hijyen koşulları olmak üzere sigara izmariti ve diğer atıkları yere atan kişilere yönelik denetimlere taviz vermeden devam edileceğini söyledi. Vatandaşların çevre temizliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarını tüm hızıyla yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Özçelik, çevreye sigara izmariti attığı tespit edilen 48 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 2 bin 953 TL idari para cezası uygulandığını ifade etti.