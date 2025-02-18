Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya'ya gelişinin 90. yıl dönümü, Alanya Kızılkule önünde düzenlenen anlamlı bir törenle kutlandı. Törene Alanya Kaymakam Vekili ve Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, birçok kurum amiri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.



Tören, Kaymakam Adil Karataş ve Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ilerleyen kısmında, Türk Güzel Sanatlar Lisesi Tarih Öğretmeni Yusuf İpek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Alanya’ya gelişinin tarihçesini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de günün anlam ve önemine ilişkin duygu dolu bir konuşma yaptı.



Etkinlik, öğrencilerin şiir okuması ve müzik dinletisi ile devam ederek katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Kutlama programı, Atatürk’ün Alanya’ya gelişinin 90. yıl dönümüne özel düzenlenen kros yarışı ile sürdü. Tüm bu etkinlikler, Atatürk'ün anısını yaşatmak ve genç nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirildi. Alanya, bu özel günde Atatürk’ü bir kez daha yâd etti.