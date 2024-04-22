Edinburg'dan Antalya'ya uçan easyJet'e ait uçaktaki yolculardan biri uçakta olay çıkarmakla kalmadı, inişta uçağa çağrılan polis memuruna da saldırdı.

Olayın, sarhoş olduğu belirtilen Celtik forması giyen kişinin diğer yolcuları rahatsız etmesiyle başladığı belirtildi. Yolcular tarafından uçuş görevlilerine şikayet edilen sarhoş kişinin bu sefer daha büyük olaylar çıkardığı ifade edildi.

Daily Mail'de yer alan habere İngiliz turist, Antalya Havalimanı'na inişte uçağa polis çağrılan Türk polis memuruna da saldırdı. Saldırganın polis memuruna yumruk attığı anlar diğer yolcular tarafından kameraya alındı.

easyJet, yaşanan olayı doğrulayarak yolcu güvenliğinin en büyük öncelikleri olduğunu vurguladı. Uçuş sırasında yolcu güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Saldırgan yolcu ise gözaltına alındı.