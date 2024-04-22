Armoni Alanya Kestelspor Kulüp Başkanı Levent Uğur yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi,” TFF 3. Lig 4. Grup 27. haftasında bugün Siirt deplasmanında Siirtspor için ligde kalma, takımımız içinde Play-Off’larda 3.lük mücadelesini içeren önem derecesi yüksek bir müsabakaya çıktık. Hafta boyunca futbolcularımız ve Sportif Direktörümüz değişik numaralardan ve sosyal medya hesaplarından tehdit edilmişlerdir. Buna istinaden tarafımızca ilave güvenlik önemleri için Siirt Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçilmiştir.

Müsabaka öncesi; Takımımız stadyuma geldiğinde, ısınmaya çıkarken, ısınma esnasında ve ısınma dönüşü sahada, soyunma odasında, koridorlarda; bıçaklı, jiletli, ve demir sopalar ile saldırıya uğramış, takımımızın sahaya çıkmaması için her türlü fiziki saldırıya maruz kalmıştır. Yaşanan olaylar fotoğraflar ve videolar ile sabittir.

1- Takımımız stadyuma geldiğinde soyunma odası ve koridorlarda rakip takım futbolcusu, kulüp çalışanları ve yaka kartları bulunan bir çok kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Bu esnada rakip takım futbolcularından 72 numaralı forma giyen Mansur Çalar elinde jiletle oyuncularımıza koridorda saldırmış, darp etmiş ve yaralamıştır.



2-Siirtspor’lu 13 numaralı futbolcu İbrahim Öner elinde demir boru ile oyuncularımıza saldırmış ve darp etmiştir.



3-Takımımızın önce ısınmak için sahaya çıkarılması engellenmiş, kısa süre de olsa Çevik Kuvvet eşliğinde Emniyet Kuvvetleri sahanın içinde bulunmak suretiyle kısa süreli bir ısınma yapabilmiştir.



4-Takımımız ısınırken Siirtspor’lu 6 numaralı futbolcusu Ahmet Keşli bu sıcakta üzerinde eşofman üstü ile ısınmaya çıkmış ve eşofmanın kolunun altında gizlediği bıçağı takım kaptanımız Emre Tosun’un yanına gelip bıçağı göstererek “Ölünüz çıkacak burdan, sizi delik deşik edeceğiz.” demiştir. Arkadaşlarımız emniyet mensuplarına durumu bildirdiklerinde emniyet mensupları “Bizim futbolcuların üzerini ve soyunma odalarını arama gibi bir yetkimiz yok demişlerdir.

5-Futbolcularımızdan Hazarhan Karaca yüzünden darp edilirken bir diğer futbolcumuz İlkan Atak gözünden darp edilmiştir. Erhan Karayer ve kalecimiz Emir Enes’in boyun ve omuzlarının değişik bölgelerinde kesikler oluşmuştur. Sportif Direktörümüz Murat Berge ve diğer bazı futbolcularımız almış oldukları demir, boru, sopa ve atılan taş darbeleri neticesinde yaralanmışlardır. Kafilemizde bulunan ve saldıraya maruz kalan oyuncularımızın tedavileri hastanede yapılmıştır. Hayati ve ağır bir durumlarının olmaması tek tesellimizdir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen takımımız bu psikoloji ve futbol terörü içerisinde sahaya çıkmış ve mücadelesini yapabildiği kadar yapmıştır.



6-Isınma esnasında sahaya iki taraftar atlamış; Teknik ekip ve oyuncularımıza saldırmışlardır.



7-Sevgili Sinan Dereci ve yan hakemi; korku içerisinde çalmış olduğun komik penaltı düdüğü ile ve saha içindeki yanlı tavırlarınla Türk Hakemliği duruşunu sergileyemedin. Maalesef korktunuz.



8-Müsabakanın temsilceleri Bekir Şeker ve Salih Turalı beylere soruyoruz:

-Müsabaka öncesi bütün bunlar yaşanırken neredeydiniz?

-Saldırıya uğrayan futbolcularımız sizin evlatlarınız olsaydı, sahaya çıkarıp oynamalarına izin verir miydiniz?



9-Sayın Siirt valiliği ve Emniyet Müdürlüğü; size bir haftadır bu maçın önem derecesine istinaden tarafımızca aranmasına rağmen neden yeterli güvenlik önlemlerini almadınız ve en önemlisi soyunma odası ve koridorlarda bütün bu şiddet yaşanırken neredeydiniz? Neden izlediniz?



Bugün ki maruz kaldığımız saldırı ve futbol terörünün sporun tehdit ve şiddet unsurlarıyla

ilişkilendirilmesi kabul edilemez, sadece sporun ruhunu zedelemez, aynı zamanda sporcuların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkiler. Yaşanan tüm bu olayların ardından gerekli mercilere başvurarak adli ve idari süreçleri ivedilikle başlatıp bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tepkimizi koyacağız.



Biz Alanya Kestelspor Kulübü olarak bugün Siirt’te yaşadığımız şiddet ve tehdit olaylarını kınıyor;

Tüm spor kamuoyuna sesleniyoruz!!



Sporun temel değerlerini korumak; şiddet ve tehdit unsurlarını sporun dışında tutmak için futbolun bir oyun olduğunu idrak ederek aklı selim ve ihtidallı olmaya davet ediyoruz.

Bugün müsabaka öncesi her türlü şiddet, darp ve psikolojik travmaya maruz kalmalarına rağmen 3 puanızımızın silinme ihtimalini göz önünde bulundurarak sahaya çıkan ve Türk Sporu adına mücadele eden Sportif Direktörümüze, teknik ekibimize ve futbolcularımıza teşekkür ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”