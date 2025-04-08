Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'ndaki genişleme çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, havalimanının yolcu kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarılacağını belirterek, terminal alanlarının da büyük ölçüde genişletildiğini söyledi.

Genişleme çalışmaları kapsamında, dış hatlar terminali 90 bin 143 metrekareden 224 bin metrekareye, iç hatlar terminali ise 36 bin 859 metrekareden 75 bin metrekareye çıkarılıyor. Ayrıca, uçak park pozisyonları 108'den 176'ya yükseltildi, VIP ve Genel Havacılık terminalleri genişletildi ve yeni tesisler hizmete girdi.

Bakan Uraloğlu, inşaat çalışmalarının bölgedeki ulaşım ve turizm faaliyetlerine olumsuz bir etkisi olmadığını vurgulayarak, havalimanının ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde kesintisiz hizmet verdiğini belirtti. 2024 yılı sonu itibarıyla, Antalya Havalimanı'nın 39 milyon 230 bin 733 yolcuya hizmet verdiği açıklandı.

Bu genişleme çalışmaları, Antalya Havalimanı'nın kapasitesini önemli ölçüde artırarak bölge turizmine büyük katkı sağlayacak.