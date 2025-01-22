Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, son bir haftada gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonlar ile önemli başarılar elde etti. İl genelinde düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik derinlemesine çalışmalar yürütülerek suçlulara meydan okundu.



Operasyonlar sonucunda "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan toplamda 32 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçlarından da 201 şüpheli gözaltına alındı.



Narkotik suçlarından aranması bulunan 22 kişinin özel operasyonlarla yakalandığı belirtilirken, bu şahısların 15'i de cezaevine konuldu.



Eğitim faaliyetlerine de önem veren Antalya Emniyeti, son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda toplamda 424 kişiye uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi. Toplamda gerçekleştirilen eğitim oturumları ise 14 olarak kaydedildi.



Düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular ise mücadeledeki başarının somut göstergesi oldu. Ele geçirilen miktarlar arasında; 11 kilo 100 gram skunk, 4 kilo 226 gram esrar, 3 kilo 119 gram eroin, 2 kilo 59 gram metamfetamin, 1.984 adet sentetik ecza, 310 adet ecstasy, 248 adet sentetik kannabinoid (yaklaşık 51.450 kullanımlık), 61,56 gram kokain, ve çeşitli suç unsurları yer aldı; ayrıca operasyonda bir tabanca ile birlikte hassas terziler de ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, toplum sağlığını koruma adına mücadelelerinin devam edeceğini belirtti ve gelecekte bu tür operasyonların aralıksız sürdürülmesinin planlandığını ifade etti.