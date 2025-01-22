Ege Denizi'nde, AFAD'ın verilerine göre dün akşam saat 23.38 sıralarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssü, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 6,62 kilometre açığında, 8,65 kilometre derinlikte gerçekleşti. Sarsıntı, Çanakkale'de de hissedildi ve bölge sakinlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Edinilen bilgilere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmezken, bölgedeki yetkililer de durumu yakından takip ediyor.

5.2’nin ardından 6 artçı sarsıntı

Dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.2 şiddetindeki depremin ardından yaklaşık 15-20 dakika aralıklarla toplamda 6 adet artçı sarsıntılar meydana geldi.