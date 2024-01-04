Trendyol Süper Lig’inde 19’uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Temsilcimiz Corendon Alanyaspor, Antalyaspor’a konuk olacak. 5 Aralık Cuma günü saat 20.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Mert Güzenge’nin Alanyaspor Bilonçosu

İstanbul Bölge Hakemi Mert Güzenge, temsilcimiz Alanyaspor’un toplamda 6 resmi maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Turuncu-Yeşilli ekip 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Güzenge, Antalyaspor’un da 6 resmi maçında görev aldı. Bu maçlarda Antalyaspor 5 maçtan galip ayrılırken 1 maçta da beraberlik aldı.

İşte 19'uncu haftanın Hakemleri

KAYNAK: Haber Merkezi