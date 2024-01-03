Birinci devreyi 9 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 25 puanla 5'inci sırada tamamlayan Alanya Belediyespor Erkekler Voleybol Takımı, son maçında Galatasaray ile galibiyet sayısını eşitlemişti. Hedefi ilk 4'e girerek Avrupa kupalarına katılmak olan Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz ikinci devrenin ilk maçını kendi evinde Cizre Spor Kulübü ile yapacak.

Maç cumartesi günü Atatürk Spor Salonu'nda saat 14.00'de başlayacak. Devre arasını günde çift antrenman yaparak değerlendiren Belediyespor, Cizre maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Maç, TVF Voleybol TV YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, cumartesi günü oynanacak Cizre maçına tüm sporseverleri takıma destek olmaya davet etti.