Taslak Proje Meclis Üyelerinin Beğenisine Sunuldu Taslak Proje Meclis Üyelerinin Beğenisine Sunuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, Antalya-Alanya Otoyol Projesi'nin 15 Eylül'deki ihalesi, 15 Aralık'a ertelendi. 