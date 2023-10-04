Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, Antalya-Alanya Otoyol Projesi'nin 15 Eylül'deki ihalesi, 15 Aralık'a ertelendi.
Antalya-Alanya Otoyolu'nda Beklenen Gelişme: İptal Oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce, Antalya-Alanya Otoyol Projesi'nin 15 Eylül'deki ihalesi yine ertelendi.
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