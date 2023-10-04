II. Dünya Savaşı'yla İlgili Bu Gerçekleri Okuduğunuzda Savaşın Bitmiş Olduğuna Bir Kez Daha Şükredeceksiniz

1- II. Dünya Savaşı süresince kamikaze pilotlarının yaklaşık 9'da 1'i hedefini vurdu.

2- Kuril Adaları Sorunu nedeniyle Japonya ve Rusya hâlâ İkinci Dünya Savaşı'nı sona erdirmek için bir barış antlaşması imzalamadılar.

3- İkinci Dünya Savaşı boyunca Kraliçe II. Elizabeth makinistlik ve sürücülük yaptı.

4- John R. McKinney, İkinci Dünya Savaşı sırasında 100'den fazla Japon askerini tek başına durdurdu.

5- İkinci Dünya Savaşı sırasında ölen Çinlilerin sayısı, soykırım sırasında ölen Yahudilerden daha fazladır.

6- 1923'te doğan tüm Sovyet erkeklerinin %80'i İkinci Dünya Savaşı sırasında öldü.

7- İkinci Dünya Savaşından hemen sonra Winston Churchill 1945 seçimlerini kaybetti.

8- Hitler'in savaş sırasında sahip olduğu tüm casuslar aslında Britanya için çalışan çifte ajanlardı.

9- Nicholas Alkemade adında bir adam 18000 fitten düştü ve hayatta kaldı; aldığı tek yara ise burkulmuş bir bilek.

10- İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler Paris'i ziyaret etmek istedi. Bunun üzerine Fransızlar, Eyfel Kulesi'ne çıkıp Paris'i tepeden görmek isterse tırmanmak zorunda kalsın diye kuleye çıkan kabloları kestiler.

11- Holokost sırasında hayatta olan Yahudilerin neredeyse 3'te biri hayatını kaybetti.

12- Hitler savaştan sonra bir "Nesli Tükenmiş Irk Müzesi" kurmayı planlamıştı.

13- Hitler, Çek Cumhurbaşkanına Almanya'nın kendilerini işgal edeceğini ve bu konuda yapabilecekleri hiçbir şey olmadığını bildirdiğinde Çek başkan kalp krizi geçirdi. Teslim olduklarını imzalamak için uyanık tutuldu.

14- Nazi askerlerine uyanıklık ve dayanıklılığı artırmak için büyük miktarlarda Metamfetamin verildi.

15- ABD ve Yeni Zelanda, İkinci Dünya Savaşı sırasında gizlice Tsunami bombaları test ediyorlardı. Fikir ise bu bombalar sayesinde büyük kıyı şehirlerini yok etmekti.

16- Japonlar Alaska'yı işgal ettiğinde Pearl Harbour saldırısındaki ölü sayısından daha fazla Amerikan, Alaska'yı savunurken öldürüldü veya yaralandı.

17- Savaşın sona ermesinden bu yana Almanya'da günde ortalama 15 bomba keşfediliyor. Yılda yaklaşık 5.500 tanesi kazılıp etkisiz hale getiriliyor.

18- İki Polonyalı doktor, Alman birliklerinin kasabalarına girmesini engelleyen bir tifüs salgını taklidi yaparak 8.000 Yahudinin hayatını kurtarmayı başardı.

19- Kanada, Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırmasının hemen ardından Japonya'ya savaş ilan etti.

20- İkinci Dünya Savaşı'nda Britanya'ya düşen ilk bombanın tek kurbanı bir tavşandı.

