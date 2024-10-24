TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Türkiye genelinde güvenlik önlemleri artırıldı. Terör örgütlerinin havalimanlarına yönelik olası saldırı planları nedeniyle, havalimanlarında güvenlik alarm seviyesi turuncuya çıkarıldı.

Bu karar doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’na giriş ve çıkışlarda güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Havalimanlarına giriş yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların kimlik kontrolleri de titizlikle yapılmakta.

Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, güvenlik kontrolleri nedeniyle yolcuların uçuşlarından en az üç saat önce terminale gelmeleri gerektiği belirtildi. Açıklamada, bu önlemlerin olası zaman kayıplarını önlemek adına alındığı ifade edildi.

Yolcuların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.