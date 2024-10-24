Alanya’da çarpık kentleşme, altyapı yetersizliği ve ulaşım sorunlarının önüne geçmek için kent genelinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. Alanya Belediyesi hem resmi hem özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak gelecekte doğacak sorunların da önüne geçmeyi hedefliyor.

“AMACIMIZ KENT GENELİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ EN AZA İNDİRMEK”

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik konuyla ilgili açıklama yaptı. Başkan Özçelik, “Şehrimizin düzenli gelişimini sağlamak ve altyapı hizmetlerini etkin ve sürdürülebilir bir şekilde sunmak amacıyla, imar planları çerçevesinde gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmadan, özellikle imar yolları açılmamış bölgelerde yapı ruhsatı verilmesi durdurulmuştur. Bu karar, kent genelinde altyapı eksiklikleri ve ulaşım sorunlarını önlemek, plansız yapılaşmanın yaratacağı olumsuz etkileri en aza indirmek amacıyla alınmıştır. Yolların, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin eksiksiz tamamlanması, yapılaşmanın sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızın bu karara riayet etmeleri ve gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanmasını beklemelerini önemle rica ediyoruz. Alınan bu tedbirlerin, gelecekteki kentsel gelişimimize olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi.