Alanya’da bu yıl 33. kez düzenlenecek olan Alanya Triatlonu, spor tutkunlarını buluşturmaya hazırlanıyor. 26 ve 27 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinlik sebebiyle, yarış güzergahında yer alan cadde ve bulvarlarda belirli saatlerde trafiğe kapama işlemi gerçekleştirilecek.

İşte Alanya’da Trafiğe Kapanacak Yollar

26 Ekim:

İzzet Azakoğlu Caddesi,Hükümet Caddesi, Ahmet Tokuş Bulvarı, Mesut Otel, Rıhtım Caddesi, Damlataş Caddesi, Bostancıpınarı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Antalya-Mersin yönü)

Saat: 10:00-12:00 (çift yönlü)

27 Ekim:

Belirtilen tüm yollar

Saat: 06:00-17:00

Alanya’da gerçekleşecek bu önemli spor organizasyonunda, katılımcılara ve yerel halka alternatif güzergahlar kullanmaları konusunda çağrıda bulunuluyor. Hem sporcuların hem de Alanya halkının etkinlikten en iyi şekilde faydalanabilmesi için bu uyarılar dikkate alınmalıdır.