Alanya'da, tartışmalara yol açan kiralık scooterlardan biri, çöp konteynerinde görüntülendi. Daha önce kaldırımların ve yolların ortasına düzensiz bir şekilde park edilerek trafiği olumsuz etkileyen bu scooterların bu hali, pek çok kişinin dikkatini çekti.

Bilindiği gibi, bilinen bir şirketin uygulaması ile kullanıcılar, scooterları herhangi bir istasyona bağlamadan istedikleri yere park edebiliyordu. Ancak bu durum, şehir merkezinde ciddi bir düzensizliğe yol açarak sık sık tartışmalara neden olmuştu. Araç sürücüleri ve yayalar, bu sorundan dolayı ciddi şikayetlerde bulunarak, yetkililerin müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Tepkilerin artmasıyla birlikte, şehir içindeki kiralık scooterların kullanımına dair daha sıkı düzenlemelerin getirilmesi bekleniyor. Uzmanlar, trafik akışını sağlamak ve yaya güvenliğini artırmak adına, belirli park alanlarının oluşturulması ve kullanıcılar için eğitim programlarının düzenlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Alanya'daki bu durum, yerel yönetimlerin ulaşım düzenini yeniden gözden geçirerek, şehirdeki düzensizliğin önüne geçmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getiriyor.