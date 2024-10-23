Alanya Belediyesi, borçlarını kapatmak amacıyla ilçedeki 9 adet arsayı ihale ile satışa sunma kararı aldı. İhale, yarın gerçekleşecek.

Kargıcak, Mahmutlar, Tosmur ve Güllerpınarı mahallelerinde bulunan arsalar için toplamda149 milyon860 bin lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. İhaleye katılacak arsaların fiyatları dikkat çekiyor; en küçük arsa 400 metrekare alanıyla15 milyon TL'den satılacakken, en büyük arsa 3 bin 860 metrekare ile 30 milyon880 bin TL'den satışa sunulacak.

İhaleye katılacakların kimler olacağı ve arsaların hangi fiyatlarla satılacağı merakla bekleniyor. Alanya'daki bu önemli gayrimenkul satışı, yerel yatırımcılar ve inşaat sektöründe faaliyet gösterenler için büyük bir fırsat oluşturuyor. İhale sonucunun yerel ekonomi üzerinde yaratacağı etkiler de dikkatle izlenecek.