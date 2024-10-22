Alanya Belediyesi, dönemin Kargıcak Belediyesi tarafından 2004 yılında hizmete açılan, 2009 yılında ise faaliyetlerine son verilen Bordür/Parke Üretim Tesisi’ni yeniden hayata kazandırarak öz kaynaklarına bir yenisini daha ekliyor. Başkan Yardımcıları Murat Levent Koçak, Hasan Servet Ünlü ve Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu ile ilgili personelle birlikte tesisi gezen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, süreç hakkında bilgi aldı. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde unutulmaya yüz tutmuş bu önemli tesisi yeniden hayata geçireceklerini belirten Başkan Özçelik, tesis sayesinde büyük bir tasarruf sağlanacağını ve yeni gelir kapısı oluşturulacağını söyledi.

"BELEDİYE KENDİ TAŞINI KENDİSİNİ ÜRETECEK"

Konunun önemine dikkat çeken Başkan Osman Tarık Özçelik, “2009’daki son üretimden sonra bugüne kadar üretim yapılmamış. Tespitlerimize göre 14 tane büyük motor ve birçok hareketli parça yerinde bulunamamıştır. Zaman içerisinde kaybolduğu düşünülmekte. Fakat Belediyemiz tarafından tekrar faaliyete geçirmek üzere anlaşmalarımız yapılmış olup, 1 ay içerisinde tam olarak üretime geçecek. Bundan sonra Alanya Belediyesi kendi bordürünü, kendi kilitli taşını yüzde 50’den fazla maliyet düşüşü ile yapacaktır. Kendi taşını kendisi üretecektir. Ayrıca üretim fazlamızı da almak isteyen ister vatandaş, ister diğer belediyelere satacak ve sistemin maliyetini daha da aşağı düşüreceğiz. Hedefimiz var olanı yaşatmak, daha iyi hale getirmek ve var olanı bir tık yukarıya çıkartmak” dedi. Başkan Özçelik, tesisin günde 600 metrekare bordür üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyerek, ihtiyaç halinde çift vardiya ile kapasitenin ikiye katlanabileceğini de sözlerine ekledi.