Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya'daki odalarla istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcıları, ALTSO Başkanı Eray Erdem ve Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ile diğer oda başkanları katıldı.

Toplantıda, Alanya'nın ticari gelişimi için yapılan çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi. Kaymakam Ürkmezer, Alanya'nın daha ileriye gitmesi için sürekli koordinasyon içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Birlik olmak şehrimizin gelişiminde çok önemli. Daveti için Oda Başkanı Hüseyin Değirmenci'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantının, Alanya'nın ticari ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla yapılan işbirliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.