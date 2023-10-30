Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD), ‘’Cumhuriyetimizin 100.yılında Ekonomi Buluşması’’ etkinliği kapsamında, dünyaca ünlü Türk ekonomist Özgür Demirtaş’ı Alanya’ya getiriyor. DİGİ-Z Medya sponsorluğundaki etkinlik 7 Kasım Salı akşamı Alanya Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

ALYİD OLARAK HER ZAMAN ALANYA’MIZIN YARARINA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği Başkanı Avni Erdoğan; ‘’Dernek olarak açıldığımız günden bu yana birçok sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdik. Birçok alanda birçok insanımıza ulaşmaya dokunmaya çalıştık çok şükür şu ana kadarda bunu başardık. Bu projelerimiz arasında ülkemizin değerli ve saygın bir ismini Alanya’ya getirerek halkımızla buluşturmak istedik. DİGİ-Z Medya prodüksiyonunda destekleriyle yaptığımız görüşmeler sonunda dünyaca ünlü Türk ekonomist sayın Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı 7 kasımda Alanya halkıyla bir araya getireceğiz. Güzel ve büyük bir etkinlik olacak. Alanya’nın yararına, kalkınmasına ve tanıtılmasına katkı sunan her projede biz varız. Bunu hep söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz.’’ diye konuştu.