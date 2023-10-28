Araç sürücüleri, iniş ve çıkışların yaşandığı akaryakıt zamlarını yakından takip ediyor. Küresel çapta nefeslerin tutularak takip edildiği İsrail-Filistin arasındaki gerilim pompayı da vurdu.

Zamın en büyük etkeni Orta Doğu'da yaşanan kriz olarak konuşuluyor. Petrol tedariğine ve arzına yönelik yaşanabilecek sıkıntılar sonrasında zam haberleri üst üste geldi. Son olarak benzine 1 lira 48 kuruşluk, motorine ise 2 lira 30 kuruşluk bir zam gelmişti.

Motorine indirim geliyor

Zam haberlerinin sonrasında sürücüleri biraz olsun ferahlatacak bir haber geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorinde pazartesiyi salıya bağlayan gece 1,57 TL indirim bekleniyor.

Akaryakıtta güncel fiyatlar

Benzin fiyatı: 35,02 TL

Motorin fiyatı: 39,56 TL

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)