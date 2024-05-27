Saat 14.30’da Alanya Kültür Merkezi (AKM) Toplantı Salonu’ndaki genel kurul divan teşekkülü, divan heyetine tutanaklara imza yetkisi verilmesi ile başlayacak. Genel kurul saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşması, yönetim kurulunun 2023 yılına ait faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, kesin hesapları, vakıf gelir–giderleri, bilançolarının okunması ve bunların ibrası, 2024 yılı bütçesinin müzakeresi ve kabulü, vakıf yönetim kurulu, denetim kurulu, danışma kurulu üyelerinin seçimi, dilek ve temenniler ile sürecek.

Editör: Can KISA