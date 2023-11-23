ALSMO’da Yönetim Kurulu Başkanlığını son 1,5 yıldır Önder Kıvrak sürdürüyordu. ALSMO Kongresi öncesi 3 yıllık görev dönemi için yapılan anlaşma gereği Kıvrak başkanlıkta 1,5 yılı tamamladığı için, yönetim son 1,5 yılda başkanlık yapması için Tevfik Atar’ı görevlendirdi.

Yeni başkan Atar, yaptığı açıklamada, “Öncelikle odamızın kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar görev yapan ve mesleki mücadelemizin en ön saflarında yer almış tüm oda başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve diğer oda kurullarımızda görev yapan üyelerimize ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemde ortak akıl ve birlikte yönetim ilkesinden hareketle mesleğimize, meslektaşlarımıza, stajyerlerimize, iş insanlarımıza ve esnaflarımıza mümkün olan en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. Mesleğimiz ve meslektaşlarımıza değer katmak, mesleğimizin dijital dönüşümle başkalaştığı ve sürekli dinamik olmayı gerektirdiği bugünkü süreçte meslektaşlarımızı geleceğe hazırlamak ve çözümler sunmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.