Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Alanya Belediyesi tarafından bir seminer düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi’nde binin üzerinde vatandaşın katıldığı seminerde ülkemizin sevilen isimlerinden Yazar, Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak sahne aldı.

HEM EĞLENDİRDİ HEM ÖĞRETTİ

Seminer için salonu tıka basa dolduran vatandaşlar, dışarıya kurulan ekranlardan da programı takip ettiler. Aşkım Kapışmak’ın kadınlar ve insan ilişkileri üzerine kurguladığı programda izleyicilere interaktif sunumuyla hem öğretici hem de eğlenceli anlar yaşattı. Kapışmak, böyle güzel bir organizasyonu düzenlediği için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, programın sonunda Aşkım Kapışmak’a Alanya Kadın Kooperatifi tarafından el emeği ile yapılan sedef çiçeğinden tablo hediye ederek bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.