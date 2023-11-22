Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Haşim İşcan Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi'nde ücretsiz olarak verilen diyetisyen hizmetinden yararlanan 40 yaşındaki Sabahat Avcı, 1,5 yılda toplam 50 kilogram verdi. Diyetisyen İpek Öztaş’ın danışmanlığında sağlıklı bir yaşama adım atan Sabahat Avcı, verdiği kiloların neredeyse tamamını yağdan kaybederek, sağlığını da iyileştirmeye başladı. Kiloları nedeniyle yürümekte ve hareket etmekte zorlandığını, içine kapandığını ve bedenine uyacak kıyafet bile bulmakta zorlandığını aktaran Avcı, yaşadığı zorlukların ardından kilo vermeye karar verdiğini söyledi.



Bağcıklarını eşi bağlıyordu

Kilolu olduğu dönemlerde yaşadığı zorlukları anlatan bir çocuk annesi Sabahat Avcı, her gün kendini yorgun hissederek uyandığını söyleyerek, ‘Gün içinde canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Ayakkabılarımın bağcıklarını kendim değil eşim bağlıyordu. Kısa mesafeleri bile yürüyemiyor soluk soluğa kalıyordum. Misafirliğe gittiğimiz bir yerde oturduğum plastik sandalye kırıldı. Turizm sektöründe işe başlayacaktım ama çalışacağım otelin üniformaları bana olmuyordu. Bedenime uygun bir giysi bulmak için bütün Antalya’yı dolaştım. Sonunda bir mağazanın erkek reyonunda bedenime uygun bir pantolon ve üniforma bulabildim” diye konuştu.

Yemek yiyerek kilo verdi

Annesinin de fazla kilolarını Haşim İşcan Aile Eğitim Merkezi’ndeki diyetisyen hizmetinden faydalanarak verdiğini anlatan Sabahat Avcı, “Annemin de çok kiloları vardı. Pandemi döneminde burada aldığı hizmet ile kilo vermiş. O süreç sonunda annemi ilk gördüğümde çok şaşırdım tanıyamadım. Annem ısrarla burayı tavsiye etti. Buraya geldiğimde 115 kiloydum. Hazırlanan beslenme programına uydum ve adeta yemek yiyerek kilo verdim. Şimdi 60 kiloya kadar düştüm, adeta hayatıma sihirli bir değnek değdi” dedi.



"Sırtımda bir insan taşımışım"

64 bedenden 34 bedene düştüğünü söyleyen Avcı, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Aynaya bakınca şu anki halime inanamıyorum. Beni görenler ne kadar zayıf ve zarifsin diyor, önceki halimi bilmeyenlere fotoğraflarımı gösterince inanamıyor. Zayıfladıktan sonra moralim ve özgüvenim yerine geldi. Kiloları verince adeta içimden yeni bir insan çıktı. Kiloları verdikten sonra boynumun uzun olduğunu fark ettim. Artık rahatça yürüyebiliyor hatta koşabiliyorum. Artık rahatça kıyafet bulabiliyorum. Beyaz pantolon ve elbise giymeyi hayal ederdim, bunlar içimde ukdeydi bu yaz hayalimi gerçekleştirdim.”



"Şeker hastalığı semptomları geriledi"

Diyetisyen İpek Öztaş, Sabahat Avcı ile 1,5 yıl önce serüvenlerine 115 kilo ile başladıklarını söyleyerek, “Danışanımız ilk geldiğinde şeker hastalığıyla ilgili bir başlangıç seviyesi vardı. Başlangıçta biraz tedirgindi ama bu serüvende başarılı bir sonuç aldık. Şeker hastalığıyla ilgili semptomlar geriledi ve sıfırlanma noktasına geldi. Kendisiyle gurur duyuyorum. Danışanlarımızın ilk olarak kan tahlillerini istiyoruz. Tahlillerini inceliyoruz. Kişinin kilosu, boyu, yaşamı ve yemek yeme düzeni hakkında kendilerinden bilgi alıyoruz. Kişilere nasıl doğru şekilde beslenebileceklerini öğretiyoruz” ifadelerini kullandı.