Alanya’da ülkemizde, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında eğitim verildi.

‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nimet Alaaddinoğlu ve Nezahat Türktaş Ortaokulu’nda su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili farkındalık eğitimi verdi. Düzenlenen eğitime, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.