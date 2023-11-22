Alanya’da ülkemizde, değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında eğitim verildi.
‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Nimet Alaaddinoğlu ve Nezahat Türktaş Ortaokulu’nda su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımı ile ilgili farkındalık eğitimi verdi. Düzenlenen eğitime, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personeli, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Müdür Rüzgar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“ Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ kapsamında ilçemizde bulunan Nimet Alaaddinoğlu ve Nezahat Türktaş ortaokullarında ‘Ulusal Su Verimliliği Seferberliği’ konularında teknik personelimizle birlikte öğrencilere eğitim verdik. İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ve çevre sorunları nedeniyle su kaynaklarının kalite ve miktar yönüyle bozulması ve artan su talebi, su kaynaklarının sürdürülebilir verimli ve akılcı kullanımının zorunlu hale getiriyor. Ulusal çalışmaların sonuçlarına ve uluslararası göstergelere göre Türkiye su stresi altındaki ülkeler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda bakanlığımız Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 31 Ocak 2023 tarihinde Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı. Seferberlik kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda kentsel, tarımsal ve endüstriyel su kullanımlarında su verimliliğinin sağlanması adına halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması çalışmaları doğrultusunda okullarımızda Milli Eğitim Müdürlüğü’müzle beraber eğitimler vermeye devam edeceğiz” dedi.