Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 18. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu her kesimden insanın ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sempozyumun bugün ki ziyaretçileri Bilim Sanat Merkezi öğrencileri oldu. 30 Kasım’a kadar birbirinden değerli ve usta heykeltıraşların katılımıyla gerçekleşen workshopda öğrenciler birbirinden farklı deneyimleri elde etme fırsatı buldular. Heykeltıraşlarla tanışan ve onların gözetiminden ytong malzemeden kendi tasarımları olan ürünleri çıkarmaya çalışan öğrenciler kendileri için hem keyifli hem de deneyim dolu bir gün geçirdiler.

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp ve Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar sempozyuma katılan öğrencilere eşlik ederek sempozyum hakkında bilgiler verdiler. Öğrencilerin çalışmalarını da inceleyen Başkan Yardımcısı Yenialp, geleceğin heykeltıraşlarıyla yakından ilgilendi.

Heykeltıraşlardan yontma işleminin püf noktalarını öğrenen öğrenciler, oldukça keyif aldıklarını belirterek kendilerine böyle bir imkan sunan Alanya Belediyesine ve Başkan Adem Murat Yücel’e teşekkür ettiler. Müdür Uyar tarafından öğrencilere, katılımlarından dolayı hediye takdim edildi.