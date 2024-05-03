3 Mayıs Türkçülük Günü vesilesiyle birbirlerinin Türkçülük gününü kutlayan iki ülkücü teşkilat başkanları birliğin temsili olan bir fotoğraf paylaştı.

Alperen Ocakları Alanya İlçe Başkanı Deniz Çalışkan ; 3 Mayıs Türkçülük Günümüzde Vatanımızın Milliyetçi Teşkilatı olan Ülkü Ocaklarını ziyaret ettik, günün anlam ve önemini paylaştığımız, hoş sohbet ve birliğimizi belirten muhabbetimizi tazeledik.

Ülkü Ocakları her zaman bu vatanın ve bu milletin bir sigortasıdır, Vatan hainlerinin en çok çekindiği konulardan birisi Alperen’ler ve Ülkücülerin bir durmasıdır, lakin Alperen Ocakları ve Ülkü Ocakları her zaman gücün, iradenin, adaletin ve hakkın savunucusu olmuştur.

Varolsun Teşkilat Varolsun Ocaklar “ ifadelerini kullandı.