Hayata geçirdiği bir çok başarılı sosyal projeler ile adından sık sık söz ettiren, Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederek enerji yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Bakan Olgun Amcaoğlu : ‘’ Özellikle Enerji Yatırımları Konusunda Fikir Alışverişi Yaptık’’

Geçtiğimiz aylarda, ünlü Ekonomist Özgür Demirtaş’ı Alanya halkı buluşturarak büyük bir projeye imza atan Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği üyeleri, sektörel gelişmeleri yakından takip etmek ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Kıbrıs’a gittiler. Dernek üyeleri ilk olarak Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanı olgun Amcaoğlu’nu ziyaret ederken, gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuiyeti dile getiren Bakan Amcaoğlu, ‘’Anavatanımız Türkiye’den böyle kıymetli iş insanlarımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Turizmin başkentlerin birisi olan Alanya’nın bizde yeri çok önemli. Değerli iş insanlarımızla, özellikle enerji yatırımları konusunda fikir alışverişi yaptık ve Alanya’yı konuştuk. Kendilerine gerçekleştirdikleri bu nazik ziyaretten dolayı teşekkürlerimi iletiyorum’’ diye konuştu.

Avni Erdoğan : ‘’ Organizasyonumuz 3 Gün Sürecek ve Önemli Ziyaretler Gerçekleştireceğiz’’

Ziyaret sonrası kısa bir açıklama yapan Dernek Başkanı Avni Erdoğan ise; ‘’Derneğimize üye değerli iş insanlarımız ile birlikte güzel bir organizasyon için Kıbrıs’a geldik. İlk ziyaretimizi Kıbrıs Ekonomi ve Enerji Bakanımız sayın Olgun Amcaoğlu’na gerçekleştirdik. Verimli bir görüşme oldu. Alanya’mızı, Turizmi ve Enerji yatırımları konusunda görüş alışverişinde bulunduk, bizleri çok güzel ağırladıkları için Sayın Bakanımız Olgun Amcaoğlu’na derneğimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Organizasyonumuz 3 gün sürecek ve önemli ziyaretler gerçekleştireceğiz’’ dedi.