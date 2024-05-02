Encümen toplantısında portakal büfelerin kaldırılması ile ilgili yanlış anlaşılma olduğunu söyleyen Özçelik, “Ben hiçbir şeyi ezbere yapmıyorum. Alanya Belediyesinde var olan bütün kiralanmış, kiraya verdiğimiz, ihaleye çıkardığımız, kendi kiraladığımız, mülkümüz olan olmayan bu tür kiraya konu yerlerle ilgili raporlar istedim. Raporların içerisinde portakal büfe de vardı. 29 tane bizim portakal büfe olması lazım ama sayı 38 çıktı. Bunlar nereden geldi? Arkasını ararsak çok şey çıkartırız. O benim işim değil. Benim işim kanunsuz, uygulamasız, ihalesiz verilmiş bu 7-8-9 tane büfenin oradan alınması. Tamamı değil. Tamamı ile ilgili de şunu söyleyeyim. Şimdi biz o 9'u ya da 8'i aldık onu kaldırdık. Diğerleriyle ilgili söyleyeyim. Bir tane büfemiz arkasına betonu atmış, tabure, sandalye koymuş, arkada büfe hizmeti veriyor. Yanına dondurma dolabı, mısır dolabı, meşrubat dolabı, su dolabı koymuş. Toplam 6 metrekare alanı 36 metrekare yapmış. Buna da bir şekilde izin verilmiş. Onları da sorgulamıyorum. Çünkü ben şu anda sızlanma makamında değilim. O arkadaşlarımızın tamamına şu anda yapılacak olan işlemi söylüyorum. O arkadaşlarımıza ceza uygulaması yapmayacağız. Biz oralara gideceğiz, tespitlerimizi yapacağız. Sanıyorum ya yarın ya da öbür gün. Oralarla ilgili küçük bir iki tane ilave bir şey yapma ihtimalimiz var ama o şekilsizliği, arkadaki betonların üzerine atılmış o tabureleri, masaları ve sahilleri kaldırıp oraya bir şekil şemal getirip kısacası onun da disiplinini eski haline getireceğiz. Kaldırılma mevzusu tüm büfelerin kaldırılması değil. Yasal olmayan 7, 8, 9 kaç tane ise o büfelerin yerinden kaldırılması. Bununla ilgili de vatandaşlarımız bize şöyle şöyle diyor ben de getirin makbuzunu iade edelim paranızı diyorum ama şu ana kadar getiren olmadı” ifadelerini kullandı.

Editör: Can KISA