Abdullah Çatlı’nın kızı Akademisyen Doç. Dr. Gökçen Çatlı, Alanya Alperen Ocakları organizasyonuyla Atatürk Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluştu. Alanya Alperen Ocakları Başkanı Deniz Çalışkan öncülüğünde düzenlenen organizasyona Alanya Belediye Başkan Vekili Abdullah Akkaş, Alanya Anavatan Partisi İl Başkan Yardımcısı Murat Kurt,Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp,Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

‘Babam Çatlı’ ve ‘Çatlı Reis ‘isimli kitapların yanı sıra birçok akademik makale ve bilimsel yayının da yazarı olan Gökçen Çatlı yeni kitabı ile ilgili bilgiler vererek Merhum Lider Muhsin Yazıcıoğlu ve 1996 yılında Susurluk kazasında hayatını kaybeden babası Abdullah Çatlı'ya dair hikayelerini sevenleriyle paylaştı.

Türk kadınını ve Türk kültürünü anlattığı kitabını tanıtan Çatlı, "Ben hem Babam Çatlı, hem Çatlı Reis, hem de Tomris Han Asil Kan’ı, yaşanmışlıklarla kaleme aldım" dedi.

Organizasyon ilgili konuşan Alanya Alperen Ocakları Başkanı Çalışkan ise, "Abdullah Çatlı'nın kızı Akademisyen ve Yazar Gökçen Çatlı'yı Alanya'da ağırlamaktan onur duyduk.Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok verimli ve güzel bir organizasyon oldu.Alanya Alperen Ocakları olarak bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu Söyleşi ve İmza Günü Etkinliklerinde birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam edeceğiz. Var olsun teşkilat. Var Olsun Alperen Ocakları" ifadelerini kullandı.

Gökçen Çatlı, gerçekleştirilen söyleşide sevenlerinin sorularını cevaplamasının ardından Çatlı, Babam Çatlı ve Tomris Han isimli kitapları imzalayarak, okuyucuları tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.