Alanya'nın tanınmış ve genç iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) büyüyor. Kurulduğu günden beri sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça söz ettiren ALYİD ailesine yeni bir isim daha katıldı. Alanya'nın sevilen iş insanlarından Babaoğlu Zeytinyağları fabrikası sahiplerinden Nurettin Babaoğlu, dernek Başkanı Avni Erdoğan'ın davetini kırmayarak ALYİD derneğine üye oldu. ALYİD'in her geçen gün büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini belirten Başkan Erdoğan, davete icabet eden ve kendilerini kırmayan Nurettin Babaoğlu'na teşekkür etti. Erdoğan, "Sevgili Babaoğlu'nun katılımıyla derneğimiz büyümeye devam ediyor. ALYİD ailesi, Babaoğlu'nun katılımıyla artık daha güçlendi. Kendisine aramıza hoş geldin diyor, yapacağı çalışmalar için de şimdiden başarılar diliyorum." dedi.