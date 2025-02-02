Tıp doktoru ve yazar Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı olan başarılı akademisyen Prof. Dr. Kenan Taştan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Kliniğinde başarılı işlere imza atan Prof. Taştan, Gaziantep Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde bir süredir tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde bypass ameliyatı geçiren ve akciğerinde de sönme olan Taştan durumunun ağırlaşması sebebiyle kaldırıldığı yoğun bakım ünitesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini ve sağlık camiasını yasa boğan vefat sonrası ALKÜ bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, “Acı Kaybımız! Üniversitemiz Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Taştan, tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Üniversitemiz ve tıp camiasına büyük katkıları olan hocamıza Allah’tan rahmet, tüm yakınlarına sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “DERİN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM”

Prof. Dr. Kenan Taştan’ın vefatından dolayı derin bir üzüntü duyduğunu ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “Meslektaşım ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Taştan’ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamızla birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Alanında kendisine ve kariyerine güvendiğimiz bir isimdi. Aramızdan ayrılmasından derin bir üzüntü duyuyorum. Tıp camiasına büyük emekleri olan hocamıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim. Başımız sağ olsun.” dedi.

PROF. DR. KENAN TAŞTAN KİMDİR?

1968 yılında İskenderun'da doğdu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlığını Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptı ve Aile Hekimliği dalında uzman oldu. Yurt içi ve yurt dışı eğitimlerde 520.000’den fazla kişiye eğitim verdi. "Kızı Ölen Annenin Feryadı" adlı hikâyesi ile Sağlık Sen anı yarışmasında birincilik ödülünü aldı. Türkiye’de Üniversitede Sağlık Bakanlığı onaylı ilk hipnoterapi polikliniğini Atatürk Üniversitesinde açtı. Hipnoz alanında Türkiye'de ilk ve halen tek olan yüksek lisans ve doktora programını Atatürk Üniversitesinde açtı. Hâlen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak çalışmaktaydı. Sağlık Bakanlığında beş yıl Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bilim Komisyonu asil üyeliği yapan yazar kendini DKKY olarak tanımlamaktadır. En büyük hayallerinden biri ise zamanla DDYK’ya dönüşmesidir. (D: Düşünür, K: Konuşur, Y:Yazar)

YAZDIĞI VE YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI TİYATRO ESERLERİ

Suçlu Kim?

Terapi dö Satranç

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

1) NLP İle Korkularını Güce Dönüştür

2) Evliliğinizin Kaçıncı Kilometresindesiniz?

3) Çocuk Eğitiminde Şimdiki Aklım Olsaydı

4) Terapistin Terapisi (Sıra Dışı Metaforlarla Terapi Hikâyeleri)

5) Kişilik Tiplerine Göre Stres Yönetimi

6) Pano Yazıları

7) Serdengeçti

8) Bilinçaltının Terapötik Gücü: Hipnoterapi

9) Stres Yönetimi

10) Aile Danışmanlığının Temel Prensipleri

11) Teolojik Önermeler ve Modern Terapi İkileminde İnsan Manzaraları

12) Sadırdan Satıra, Kelamdan Kaleme

13) Yitik Hayatlar

14) Bilinmeyen Yönleriyle Hipnoz ve Hipnoterapi (Editör)

15) İletişimin Temel Prensipleri (Editör)

16) Hafızanın Gücünü Keşfet (Editör)

17) Hipnodonti (Editör)

18) Aile Hekimliği Perspektifinden Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanı, Tedavi ve Bakım (Editör)

VERDİĞİ EĞİTİMLER

1) Hızlı ve Etkin Okuma

2) Hafızayı Etkin Kullanma

3) Uygulamalı Hipnoz Eğitimi

4) NöroLinguistik Program

5) Enegram-Kişilik Tipleri

6) Stresi Yönetebilme Becerisi

7) Etkili İletişim ve Beden Dili

8) Gizli İkna Taktikleri

9) Beyni Başarıya Programlama

10) Sözlü Dövüş Sanatı

11) Motivasyon-Konsantrasyon

12) Aile Danışmanlığı

13) Eşler Arası İletişim

14) Çocuk Eğitiminde Püf Noktalar

15) İnsan Kaynakları Yönetimi

16) Yönetimde Başarı

17) Zaman Yönetimi

18) Yaşam Koçluğu

19) Cinsel Terapi

20) EFT (Emotional Freedom Techniques /Duygusal Özgürleştirme Tekniği)

21) KEN-TAN Tekniği (Yazarın kendi geliştirdiği terapi tekniğidir.)