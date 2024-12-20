Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) topluma yararlı projelere imza atmayı sürdürürken bir yandan da öğrenciler, gönüllülük esasıyla yürek ısıtan güzel projeler yapıyor. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Türkler Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulunun bahçesindeki spor alanlarının çizgileri, okul çeşmesi, bayrak direği, kale direkleri üniversite öğrencileri tarafından boyandı. Prof. Dr. Yavuz Yıldız danışmanlığında ve gönüllülük projesi kapsamında okul bahçesinde öğrencilerin spor ve eğitsel oyunlar amacıyla kullandıkları alanların yeniden düzenlenmesi sonrasında futbol, basketbol, voleybol topları ve diğer spor malzemeleri okula hibe edildi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverlerin destekleri ile yenilenerek daha kullanışlı bir görünüme kavuşturulan okul bahçesinde kermes düzenlendi ve eğitsel oyunlar oynandı. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin özverili çalışmalarının ve gönüllülük projeleri kapsamında özellikle kırsal kesimdeki okullara desteklerinin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Yavuz Yıldız, halihazırda iki farklı okula sunulabilecek desteklerle ilgili okul yöneticileri ile görüşmelere başlandığını bildirdi.



NARİN GÜRAN’IN İSMİ KÜTÜPHANELERDE YAŞAYACAK

ALKÜ Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu daha iyi bir gelecek için faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Topluluk, tüm Türkiye’yi derinden sarsan ve Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adını yaşatmak için “Narin Çocuklar Kütüphanesi” projesini başlattı. Antalya’daki köy okullarında eğitim gören çocukların bilgiye erişim olanaklarının artırılması hedeflenen kütüphanenin ilki, 20 Kasım 2024 Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Avsallar 100. Yıl Cumhuriyet Ortaokulunda açıldı. Proje ile kırsal bölgelerde eğitim gören çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak, eğitim haklarını desteklemek, zengin öğrenme kaynakları sunmak, toplumda çocuk haklarına duyarlılık yaratmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak hedeflendi. İlk kütüphanenin açılışına ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, UCİM-Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Başkanları Saadet Özkan ve Yücel Ceylan, Akdeniz Üniversitesi Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu ve ALKÜ Mavi Kelebek Çocuk Hakları Topluluğu öğrencileri katıldı. Çocuklar için özel olarak düzenlenmiş oyunlar, danslar, müzikler ve eğlenceli aktivitelerin de yer aldığı açılışta öğrenciler doyasıya eğlendi.