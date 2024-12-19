Antalya’nın Alanya ilçesi, Payallar Mahallesi’nde bulunan ve Simurg Halal Luxury Hotel ismiyle faaliyette olan 4 yıldızlı otel, icra yoluyla satışa çıkarıldı. Otelin bulunduğu arazi, toplamda 6 bin 330 metrekarelik bir alanı kapsarken kısmen turizm tesis alanı ve kısmen günübirlik tesis alanı niteliğine sahip.

Otel, dokuz katlı yapısıyla dikkat çekiyor ve içerisinde toplamda 411 oda barındırıyor. Ayrıca çok amaçlı salonlar, fuaye alanları, servis barları, yemekhane ve çeşitli restoranların yanı sıra eğlence merkezi ile sinema salonu gibi pek çok olanak sunuyor. Misafirlerin kullanımına sunulan düğün salonu, mescit ve toplantı odaları da bulunmakta.

Bu önemli gayrimenkul için belirlenen muhammen bedel tam olarak 787 milyon 130 bin TL olarak açıklandı. Satış süreci kapsamında ilk ihale tarihi ise 26 Şubat 2025 saat 11:25 olarak belirlendi; ikinci ihale ise bu tarihten yaklaşık bir ay sonra yani 3 Nisan 2025’te aynı saatte gerçekleştirilecektir.

İcradan satışı yapılan otel hakkında detaylar merakla beklenirken sektördeki gelişmeler de dikkate alındığında yatırımcıların ilgisi yüksek olabilir. Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte bu tür gayrimenkullerin alım-satımı daha da önem kazanacak gibi görünüyor.

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