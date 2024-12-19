Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden yeni bir liste yayımladı. Bu listede taklit-tağşiş yapılan ürün sayısı 836’ya, sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı ise 175’e yükseldi. Son güncellemelerle birlikte özellikle dikkat çeken birkaç örnek bulunuyor.

Köfteci Yusuf’un ardından başka bir işletmenin de dana sucuk adı altında domuz etinden yapılmış ürün sattığı bildirildi. Ayrıca ünlü Anzer Balı'nın süzme çiçek balında da taklit ve tağşiş tespit edildiği belirtildi. Gaziantep'in meşhur mekânlarından Tahmis Kahvesi’nde satılan kekikte ise yabancı madde bulunduğu kaydedildi.

Yeni listeye göre, daha önceki tarihlerde tespit edilen sahte gıda maddeleri arasında süzme baldan zeytinyağına kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. 18 Kasım tarihi itibarıyla toplamda 29 markanın gıda güvenliği açısından risk taşıdığı belirlendi; bu markalardan on tanesi süzme çiçek balında taklit yapıldığı için listeye alındı.

Ayrıca Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Chinese Rose restoranında satılan 'dana kaburga' ürününde domuz eti bulunduğu bildirildi. Bunun yanı sıra Havranlı Kasap ve Sütüven Sucukları markasında 'dana eti' yerine domuz eti kullanıldığı tespit edildiği ifade edildi.

Meşhur Sarıyer Börekçi’sinin kıymalı böreğinde de sakatat (taşlık) ile tek tırnaklı etin bulunduğu dikkat çekiyor. Bu bulgularla birlikte sektörün karşı karşıya kaldığı sağlık riskleri artarken, tüketicilerin güvende olması için daha fazla denetim ihtiyacı gündeme geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre bu durumların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin sıklaştırılması planlanıyor; ancak tüketicilerin de bilinçli olması gerektiği vurgulanıyor. Gıda alışverişlerinde etiketi kontrol etmek, bilindik markaları tercih etmek gibi önlemler alınması öneriliyor.







