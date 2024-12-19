29 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, taksilere kamera, GPRS cihazı ve acil çağrı butonu takılması zorunlu hale geldi. Bu sistemlerin eksik olması durumunda araçların muayeneden geçmesi mümkün olmayacak. Yüksek maliyetlerin altında ezilmemek için yerel yönetimlerden destek talep eden Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, bu gerekliliklerin özellikle bireysel çalışan taksiciler üzerinde büyük bir yük oluşturduğunu belirtti.

Yeni güvenlik sistemlerinin amacı; hem şoför hem de yolcu güvenliğini artırmak olarak ifade ediliyor. Araçların iç ve dışını kaydedebilen kameraların yanı sıra acil çağrı butonları ve araç takip sağlayan GPRS cihazlarının da aktif olması gerekiyor. Bu sistemlerin sağlanmaması halinde muayene esnasında TAV tarafından araçlar reddedilecek.

Akkaya, “Kamera, GPRS cihazı ve acil çağrı butonunun toplam maliyeti 800-1000 dolar arasında değişiyor; Türk Lirası olarak bu rakam 25-30 bin lirayı buluyor” dedi. Alanya’da yaklaşık 890 taksici bulunduğunu vurgulayan Akkaya, bu masrafların şoförlerin belini büktüğünü dile getirdi.

Daha önceki yıllarda dönemin Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteğiyle ücretsiz şekilde kurulan sistemin iptal edilmesinin ardından şimdi benzer bir yükümlülüğün yeniden getirilmesine dikkat çeken Akkaya, “O dönemki uygulamanın tekrar canlandırılması gündeme geldi ancak bu kez finansal yük doğrudan taksicilere yüklendi” şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim döneminde bu sistemleri ücretsiz olarak kuracağına dair söz verdiğini hatırlatan Akkaya, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirleri nedeniyle verilen desteğin sağlanamadığını ifade etti.

“Taksicilerin üzerindeki mali yükü hafifletmek için çözüm yolları arıyoruz” diyen Akkaya ayrıca tüm ilçeleri arayarak bir toplantı düzenleyeceklerini duyurdu. “Bu toplantıda ne yapabiliriz sorusuna yanıt arayacağız" diye ekledi.

Akkaya son olarak yeni düzenlemenin şoför ve yolcu güvenliğini artırmayı hedeflese de yüksek maliyetler konusunda çözüm üretilmemesi durumunda birçok taksicinin zor durumda kalacağını öngördü. Alanyalı taksiciler yardım bekliyor; umuyoruz ki yerel yönetimler sürecin içinde bizim yanımızda olur.”