Alanya Belediyesi, şehir temizliğini artırmak amacıyla kapsamlı yeni düzenlemeleri yürürlüğe soktu. Bu kapsamda, sokaklara çöp atmak, izmarit bırakmak ve apartmanların ortak temizliğine dikkat etmemek gibi davranışlar artık cezai yaptırımlara tabi olacak. Yeni düzenleme, sokaklara izmarit atmanın yanı sıra, çöpleri belirlenen konteynerlere atmama ve apartmanların ortak alanlarının temizliğinden sorumlu olma gibi yükümlülükleri içeriyor. İş yeri sahipleri de kendi çöp konteynerlerini bulundurmak ve atıklarını doğru bir şekilde atmakla yükümlü hale getirildi. Tüm bu adımlar, Alanya’nın daha temiz, daha yaşanabilir bir şehir olmasını amaçlıyor. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bu düzenlemelerin şehir disiplinine önemli bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi