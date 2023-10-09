ANTALYA (İHA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri tarafından 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başlangıcında Kızıl Kule’de yapılan Türk bayrağı şöleni damga vurdu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour of Türkiye 2023) Alanya’da başladı. Etabın startı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın’ın da aralarında bulunduğu protokol üyelerince Alanya İskele Meydanı'ndan verildi. Turun 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabına, 24 takımdan 163 bisikletçi katıldı. Yarış, 15 Ekim'deki İstanbul-Sultanahmet etabıyla sona erecek. Dev organizasyon, 2 saatlik canlı yayınlarla 190 ülkede 13 dilde milyonlarca insana ulaştı.



Bayrak şöleni

Cumhuriyetin ve Bisiklet Federasyonu’nun 100. yılı anısına düzenlenen TUR’a özel Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi gönüllü öğrencilerinden oluşan 100 öğrenciyle Kızıl Kule’de bayrak şöleni yapıldı. Gönüllü öğrenciler ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ve Araştırma Görevlisi Dr. Elvan Deniz Yumuk eşliğinde hazırlanmış olan bayrak şöleni, TUR 2023’te görülmeye değer görüntülerdendi. Kızıl Kule’deki bayrak şöleni canlı yayınla 190 ülkede görüntülendi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Halil İbrahim Doğan ve Ferit Can Şamlı'nın yarışmacı ve 3 öğrencinin de görevli olarak katkı sağladığı turun ülkemiz açısından çok önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Türkdoğan, ALKÜ öğrencilerinin yaptığı bayrak şölenini TUR’a renk kattığını ve Alanya’nın bu görüntülerle gurur duyduğunu söyledi.