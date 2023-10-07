Genç yetenekler ve dünya yıldızı bisikletçilerin üst düzey rekabetinin nefesleri keseceği TUR 2023, 24 Takımda 36 ülkeden, 168 bisikletçi ile yarın Alanya’dan 135 kilometrelik Alanya-Antalya etabı ile start alıyor.

‘TUR 2023’ BASIN LANSMANI ALANYA DA YAPILDI

Alanya Kaila Beach Otel’de yapılan basın lansmanında Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İçişleri Bakanlığı Daire Başkan Vekili Muhammed Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Tour Of Türkiye Yarış Direktörü Vladimiros Petsas ve Mutlu Kadri Erçevik’ de yer aldı.

BAŞKAN YÜCEL’DEN DAVET

Tüm vatandaşları bu heyecan dolu turu izlemeye davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Gerek ülkemiz gerekse bölgemiz için son derece önemli olan bu organizasyonun şehrimizde başlamasından dolayı son derece mutluyuz. Dünyanın en huzurlu, mutlu ve güvenli şehirlerinden biri olan Alanya'mızın hem ülkemizde hem de uluslararası alanda tanıtılacak olması bizim için bir gurur. Başta Bakanlığımıza, Kaymakamlığımıza, Federasyon Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunun kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum.” dedi.

KAYMAKAM ÜRKMEZER; YARIŞIN ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞINA DEĞİNDİ

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer "58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Alanya gibi Akdeniz'in incisi, Selçuklu'ya başkentlik yapmış ve tarihi, doğası, kültürü, sporu, turizmiyle ön plana çıkan güzel bir kentten başlamasının mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarın yarışacak sporcuların sağlıklı bir şekilde başlayıp devam etmesi için yüzlerce insan elini taşın altına koydu. İnşallah Alanya'dan başlayacak ülkemizi yüz akı olan, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun büyük emekleriyle yürütülecek bu yarış İstanbul'da sağ salim nihayete erdiğinde hedeflerimize, amaçlarımıza, turizme, spora ve hakça yarışmaya iyi bir katkı sağlar. Yarışın Alanya'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

FEDERASYON BAŞKANI MÜFTÜOĞLU ”ORGANİZASYONUMUZ 5 KITADA, 190 ÜLKEDE YAYINLANACAK”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu; “TUR, bir sportif organizasyonun çok ötesinde. Burada tanıtım var. Organizasyonumuz, yarından itibaren 5 kıtada, 190 ülkede yayınlanacak. Geçen yıl 615 milyon haneye ulaşmıştık. Bu yıl çok daha fazlasına ulaşacağız. Bir ülke bundan daha güzel nasıl tanıtılır? Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. TUR, Alanya'dan İstanbul'a gidiyor. Her gün TRT Spor ve Eurosport'tan canlı yayınlanacak. Bundan daha güzel bir tanıtımın olacağını düşünmüyorum. Bu bir ülkenin markası. İnşallah gelecekte 100'üncüsü de yapılacak. Depreme rağmen bu turun yapılması, ülkemizin 100. yıl vizyonunu ortaya koyuyor." dedi.

KAPANACAK YOLLARA DİKKAT

8 Ekim Pazar günü 135 kilometrelik Alanya-Antalya Etabı’nın İskele Şelale Meydanı önünden saat 11.40 ta startı verilecek. Güzergâh başlangıcı, İskele Şelale Meydanı, İskele Rıhtım Caddesi, Alanya Belediye Başkanlığı, Mola Kavşağından sola Antalya istikametine dönüş, Atatürk caddesi, PTT önü, Grand Zaman, Alaaddin Beach, Öğretmenevi, Keykubat kavşağından sola Antalya’ya dönüş, D400 Karayolu, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum, Okurcalar ve Manavgat’tan sonra, etap Antalya da son bulacak. Saat 09.00 - 12.00 arası Kızılkule-Mola Kavşağı-Atatürk Caddesi-Dinek güzergâhı trafiğe kapalı olacaktır.